Руководителя ООО «Першерон» оштрафовали за нарушения законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выявлены нарушения законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в деятельности ООО «Першерон».

Прокуратурой округа в отношении юридического лица ООО «Першерон» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом)

Северным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта дело об административном правонарушении рассмотрено, юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.