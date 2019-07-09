Руководителя оштрафовали за задержку выплат при увольнении работника

Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Торговая компания «Деликат». В ходе проверки установлено, что выплата денежных средств, причитающихся одному из работников предприятия в связи с увольнением, произведена руководителем организации с нарушением установленных статьей 140 Трудового Кодекса РФ сроков.

Учитывая характер выявленных нарушений, прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в отношении директора ООО «Торговая компания «Деликат» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

По результатам рассмотрения административного дела, постановлением Мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского судебного района г. Мурманска виновное должностное лицо ООО «Торговая компания «Деликат» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 21 тысячи рублей.