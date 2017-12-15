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Мурманская область. Арктика15.12.17 07:00

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области необходимо усилить работу по привлечению граждан к административной ответственности за нарушение установленных норм содержания домашних животных

Очередное, заключительное в этом году заседание противоэпизоотической комиссии Мурманской области провел заместитель губернатора Григорий Стратий. На заседании рассмотрены вопросы регулирования численности безнадзорных животных на территории Мурманской области и организации мониторинга их численности. Отмечено выполнение на 100% запланированных мероприятий по отлову безнадзорных животных в Кольском районе, Мончегорске, Кандалакше, Зеленоборском, Алакуртти, ЗАТО Видяево, Островном.

Дана оценка деятельности подведомственного комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска предприятия «Центр временного содержания животных». Организациям, осуществляющим отлов безнадзорных животных, дано поручение оперативно размещать фотографии и описание отловленных безнадзорных животных в сети Интернет на своих официальных сайтах либо на страницах в социальных сетях.

В ходе заседания отмечалось, что руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области необходимо усилить работу по привлечению граждан к административной ответственности за нарушение установленных норм содержания домашних животных и появления с ними в общественных местах. Подчеркивалось также требование информировать население о необходимости соблюдения законодательства в сфере содержания животных и о пользе стерилизации.

Вторым вопросом повестки стало обсуждение мероприятий по вакцинации поголовья северных оленей против сибирской язвы в хозяйствах всех форм собственности на территории Мурманской области.

Сибирская язва – уникальная инфекционная болезнь животных и человека. Один раз возникнув в какой-либо местности, она может укореняться, сохраняя на многие десятилетия угрозу повторных вспышек. Сибиреязвенная инфекция опасна для любого рогатого скота – как дикого, так и домашнего, в частности, для оленей. Именно они являются причиной вспышки заболевания, поразившей Ямал летом прошлого года.

В связи с угрозой возникновения вспышки болезни на территории Мурманской области на заседании противоэпизоотической комиссии рассматривался комплекс организационных мероприятий по иммунизации поголовья северных оленей. Разрабатывается «Дорожная карта» мероприятий в оленеводческих хозяйствах, составляется график вакцинаций. Будет продолжена разъяснительная работа среди оленеводов. На заседании противоэпизоотической комиссии Ловозерского района, которая состоится 22 декабря, будет рассмотрен вопрос о необходимости вакцинации частных северных оленей против сибирской язвы.

 

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