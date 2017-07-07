Руководителю ООО «Северо-Западная компания» заявлен гражданский иск на сумму более 17 млн рублей

Заместителем прокурора Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юрия Р-ва, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

В ходе предварительного расследования установлено, что Р-ов, являясь руководителем ООО «Северо-Западная компания» в нарушении требований налогового законодательства в бюджет Российской Федерации не уплатил налог на добавленную стоимость в размере 17 млн 146 тысяч 694 рубля.

Кроме того, в результате умышленного отражения в налоговой декларации недостоверных сведений, Р-ов получил право на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость в размере 4 млн 357 тысяч 573 рубля, однако довести свой преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств не смог по независящим от него обстоятельствам, т.к. решением руководителя налогового органа в возмещении налога на добавленную стоимость ему было отказано.

По уголовному делу заявлен гражданский иск на сумму в размере 17 млн 146 тысяч 694 рубля.

Уголовное дело, после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г.Мурманска.