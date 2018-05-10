Руководство фирмы «Амулет» нарушило трудовое законодательство в сфере соблюдения прав работников на минимальный размер оплаты труда

Прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории Ленинского административного округа города Мурманска.

В ходе проверки деятельности ООО ЧОО «Амулет» выявлены нарушения трудового законодательства в части оплаты труда, выразившиеся в выплате сотрудникам предприятия заработной платы ниже установленного действующим законодательством минимального размера оплаты труда.

Прокуратурой округа в отношении должностного лица – заместителя директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, то есть за установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством.

Постановление об административном правонарушении направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Мурманской области.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства и недопущения их впредь в адрес директора общества внесено представление.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле в прокуратуре округа.