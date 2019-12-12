Руководство гражданской обороны и Мурманской территориальной подсистемы РСЧС подвело итоги года

В правительстве Мурманской области состоялся сбор руководящего состава гражданской обороны и Мурманской территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по подведению итогов деятельности в 2019 году и постановке задач на 2020 год.

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров, уходящий год был гораздо спокойнее предыдущего. Поздняя весна уберегла Мурманскую область от половодья, а холодное дождливое лето – от лесных пожаров, на которые оказался богатым жаркий 2018 год.

Единственной чрезвычайной ситуацией на территории области за год стала катастрофа бомбардировщика Ту-22М3 под Оленегорском 22 января, в которой погибли три члена экипажа.

По всем основным параметрам оперативной обстановки наблюдалась положительная динамика, за единственным исключением – число погибших на пожарах (29 человек) превысило значение 2018 года (16 человек). По мнению полковника Назарова, справиться с этой проблемой должно помочь развитие пожарного добровольчества. Кроме того, в Мурманской области в 2020 году продолжится работа по оснащению жилищ социально незащищённых северян (в том числе многодетных и неблагополучных семей) пожарными датчиками-извещателями. В составлении перечня семей, нуждающихся в таких приборах, ГУ МЧС оказывают помощь социальные службы.