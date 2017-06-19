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Мурманская область. Арктика19.06.17 15:41

Руководство Министерства здравоохранения Мурманской области проведёт выездные приёмы граждан во всех муниципальных образованиях региона

Сквозной темой сегодняшнего оперативного совещания под председательством губернатора Марины Ковтун стала прошедшая «Прямая линия» президента России и поднятые в её ходе вопросы. Наибольший резонанс и в области, и в стране вызвала трагическая история Дарьи Стариковой из Апатитов.

Глава региона сообщила, что сегодня девушка спецбортом МЧС будет доставлена в Москву в онкологический институт имени Герцена, – борт уже находится в пути. «Мы очень надеемся, что Даша справится со страшным недугом. Что же касается семьи Даши – её тёти и дочери – заботы о них мы примем на себя. О доступности и качестве медицины в Апатитах – с пятницы министр здравоохранения области Валерий Перетрухин и руководство регионального Минздрава командировано в Апатиты для приёма граждан. На основе подробного анализа собранных обращений будет рассматриваться возможность организации специализированных видов медпомощи в больничном городке Апатитов. Этот вопрос на сегодня открыт», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор попросила Валерия Перетрухина доложить, как идёт работа в Апатитах, – глава ведомства принял участие в совещании в режиме видеоконференции. Валерий Перетрухин рассказал, что приёмы ведутся до последнего посетителя. Обращения в основном связаны с направлением пациентов для лечения в областной центр, лекарственным обеспечением, заработной платой персонала. Марина Ковтун подчеркнула, что перепроверит, удовлетворены ли жители Апатитов результатами реагирования областного Минздрава на их жалобы.

«Однако уже сейчас я прошу областной Минздрав совместно с региональным Министерством транспорта, администрацией Апатитско-Кировской больницы с участием муниципалитета дать предложения по организации бесплатных или льготных маршрутов общественного транспорта между двумя городами. Исходя из моего общения с гражданами, основные нарекания связаны именно с вопросами транспортной доступности», – отметила Марина Ковтун.

Марина Ковтун отметила, что ситуация в Апатитах типична не только для области, но и для всей страны. Система подушевого финансирования, которая была введена в 2013 году, не позволяет содержать медучреждения везде, где люди к ним привыкли.

Губернатор особо подчеркнула, что вместе с разбирательством по Апатитско-Кировской больнице необходимо внимательно посмотреть, всё ли сделано для Печенгского района и Ковдора, Кандалакши, Умбы. Глава региона поручила Минздраву провести выездные приемы граждан во всех муниципалитетам области.

Также Марина Ковтун обратилась к медикам и пациентам с просьбой не забывать об онкологической настороженности, вовремя проходить осмотры у профильных специалистов, внимательнее относиться к своему здоровью.

Марина Ковтун подчеркнула, что все темы «Прямой линии» с президентом России известны и обсуждаются ежедневно – это медицина, жильё, дороги, распределение бюджетных средств.

«Коллеги, думаю, всем ясно: в современном информационном и правовом обществе скрыть нельзя ничего, да и нет никакой необходимости что-либо скрывать. Нужно делать выводы: первый, самый банальный – трудиться лучше; и второй – работать на опережение, а значит, общаться с людьми, быть максимально открытыми, отвечать на все вопросы, глубоко вникать в проблемы людей», – подчеркнула губернатор.

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