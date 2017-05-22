Руководство МКП «Жилищное хозяйство» задерживало выплату зарплаты работникам предприятия

Прокуратурой Печенгского района выявлены нарушения требований трудового законодательства в деятельности МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга. В ходе проверки установлено, что 13 работникам предприятия в нарушение ст. 136 ТК РФ начисленный за январь 2017 года аванс выплачен, спустя 6 дней от установленной трудовым договором даты выплаты заработной платы.

В нарушение ст. 140 ТК РФ руководством предприятия окончательный расчет с тремя работниками предприятия в день увольнения произведен не был.

По фактам выявленных нарушений исполняющим обязанности прокурора района в отношении директора МКП «Жилищное хозяйство» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Материал об административном правонарушении направлен для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда Мурманской области.