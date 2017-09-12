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Мурманская область. Арктика12.09.17 09:12

Руководство МУП «Северный Дом» получило предостережение от прокуратуры за ненадлежащую подготовку жилищного фонда к отопительному периоду

В результате проводимых прокуратурой Ловозерского района надзорных мероприятий выявлены предпосылки к срыву начала отопительного периода в деятельности управляющей организации МУП «Северный Дом», осуществляющей управление жилищным фондом на территории муниципального образования городское поселение Ревда.

Согласно общедоступных данных, в период с 1 по 7 сентября 2017 года на территории Ловозерского района наблюдается снижение температуры окружающего воздуха в ночное время до околонулевых значений, а в дневное время температура не превышает 14 градусов (оС).

Вместе с тем, МУП «Северный Дом» по состоянию на 7 сентября  паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному периоду не оформила, акты готовности многоквартирных домов к отопительному периоду ресурсоснабжающей организацией не подписаны.

В случае принятия органами местного самоуправления решения о начале отопительного периода подача тепла в многоквартирные дома, у которых отсутствуют подписанные акты готовности, будет невозможна.

Учитывая изложенное, прокуратурой района объявлено предостережение руководителю МУП «Северный Дом» о недопустимости нарушений требований жилищного законодательства и привлечении к предусмотренной законом ответственности в случае неготовности к подаче теплоносителя в жилые дома.

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Katrin
12.09.17 10:57
Соло Навального - интересно послушать неудачника.
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Нина
12.09.17 10:45
Интересно, а корреспондент понимает, что мужчины и женщины соревнуются раздельно (как и во всех видах спорта)? Это я про фразу, что девушка, приплывшая первой "замкнула тройку призеров")))))
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FynjyT
12.09.17 09:07
А к чему он нас будет звать - к вечной борьбе с коррупцией? Так об этом православная церковь уже тысячи лет убеждает нас в этом, а воз и ныне там. Ехал бы он дальше на север, проку больше было бы.
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