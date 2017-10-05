Руководство Мурманского морского торгового порта передало в дар областному центру очередную машину для уборки улиц

Городские власти уделяют большое внимание обновлению парка дорожной техники. Немалую роль в этом играют партнерские связи с представителями крупного бизнеса. Сегодня руководство Мурманского морского торгового порта передало в дар городу Мурманску очередную машину с вакуумным подметально-уборочным оборудованием.

– Приятно когда крупные предприятия несут социальную ответственность перед городом, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Общими усилиями мы делаем Мурманск чище и привлекательнее.

Особенностью новой техники является её способность работать в круглогодичном режиме. Весной и летом машина предназначена для удаления пыли с проезжей части, подрезания травы и сорняков. Задняя крышка бункера имеет всасывающий рукав, предназначенный для уборки листвы, труднодоступного мусора и опорожнения урн. Зимой автомобиль используется с фронтальным и задним навесным оборудованием для плужно-щеточной очистки дороги от снега.

– Мы уже несколько лет используем подобные автомобили для очистки территории порта, – рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству - директор по развитию ПАО «ММТП» Алексей Рыкованов. – Рады, что наш опыт пригодился для города.

Надо отметить, что это не первый совместный проект администрации областного центра и Мурманского морского торгового порта. Так, в 2015 году в рамках городской программы был реконструирован Сквер Портовиков, а в преддверии столетнего юбилея благоустроена территория у памятника Анатолию Бредову.