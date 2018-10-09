Руководство мурманской таможни встретилось с прибрежными рыбопромышленниками

В управлении Мурманской таможни состоялась рабочая встреча с участием представителей руководства таможни и прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств региона. Темой обсуждения стало введение новой технологии КПС «Портал Морской порт» для подачи предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу через границу водным транспортом.

На встрече участники обсудили законодательные и практические вопросы подключения к программе, нюансы порядка работы с ней, подачи информации на отход и приход прибрежных судов, возможности получения у таможенных специалистов консультаций при возникновении проблем, уточнили сроки подачи предварительной информации с учетом режима работы морских судов прибрежного лова. Среди присутствующих были и те, кто уже приступил к освоению программного продукта КПС «Портал Морской порт». Они поделились своим опытом, отметили проблемные моменты в работе программы.

- Подача предварительной информации - это не декларирование. Эта технология позволяет подавать необходимую информацию в электронном виде, и в программе информация будет доступна всем контролирующим службам, участвующим в процессе, по принципу «одного окна», - пояснил Юрий Антипенко, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Мурманской таможни. - Кстати, подачей вашей предварительной информации могут заниматься таможенные представители. На прошедших встречах с ними мы обсуждали этот момент и услышали об их готовности осуществлять такую работу.

Обязательным порядок подачи предварительной информации о товарах на водном транспорте станет с 01 июля 2019 года. Кроме того, будет введена и ответственность за непредставление предварительной информации. До середины лета будущего года действует переходный период, в течение которого контролирующие органы и бизнес, задействованные в работе по новой технологии, будут совместно в режиме обратной связи изучать все нюансы нового программного продукта. Довести программный продукт до четкой бесперебойной работы невозможно без участия всех заинтересованных сторон, поэтому таможня призывает бизнес активно подключаться и начать работать в новой технологии.