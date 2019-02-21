Руководством ООО «Горгаз» были допущены нарушения трудового законодательства

Прокуратурой Кольского района проведена проверка исполнения трудового законодательства, в деятельности организаций на поднадзорной территории. Проведенной проверкой установлено, в ООО «Горгаз» были допущены нарушения трудового законодательства, выразившиеся в задержке выплаты заработной платы.

В целях защиты нарушенных трудовых прав работников организации, прокурором района в интересах 21 работника в суд направлены заявления о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.

Кроме того, в связи с допущенными нарушениями, в отношении директора ООО «Горгаз» прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Постановление об административном правонарушении направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Мурманской области. Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства и недопущения их впредь в адрес директора общества внесено представление.