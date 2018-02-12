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Мурманская область. Арктика12.02.18 15:27

Руководству муниципалитетов положено брать руководящую роль на себя с самого момента возникновения проблемы – губернатор Марина Ковтун

Бездействие администрации Алакуртти при проблемах в системе жизнеобеспечения посёлка обсудили сегодня на оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Низкие температуры на прошлой неделе привели к тому, что насосное оборудование котельной в Алакуртти выходило из строя, котлы выводились на внеплановые ремонтные работы. При этом, подчеркнула глава региона, тепло в квартиры подавалось, хотя температура была непривычно низкой, свет в квартирах также был. Тем не менее панику среди населения вызвали распространенные объявления управляющей компании об угрозе отключения света и замерзания домов.

«Работники котельной борются за то, чтобы в домах было тепло, ликвидируют аварийную ситуацию, а управляющая компания рекомендует ставить горячую воду на проток. Если это не управляющая компания, то кто-то ведь постарался. И Вы знаете, к чему эти действия приводят – к подпитке холодной воды и снижению температуры теплоносителя. Вообще кто-нибудь в поселке ситуацией управляет?!» – обратилась Марина Ковтун к главе Алакуртти.

Губернатор осудила бездействие администрации посёлка и района – работа с ресурсниками, информирование населения об отсутствии угрозы замерзания населенного пункта были организованы только после вмешательства главы региона и соответствующего поручения курирующего вице-губернатора.

«Какой вывод можно сделать из этой ситуации? У муниципалитета совершенно отсутствует понимание, как работать в такой ситуации – и она ведь не критичная. Я подчеркиваю, это рабочая ситуация. Налицо – или нежелание, или неумение координировать работу ресурсоснабжающей организации и управляющей компании, а также самим делом заниматься», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что ситуация была подробно рассмотрена на профильном совещании в правительстве региона – во избежание ее повторения органам местного самоуправления уже даны необходимые поручения. С самого момента возникновения проблемы руководству муниципалитетов положено брать руководящую роль на себя, подчеркнула Марина Ковтун.

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