Руководящая группа международного проекта по реконструкции трассы «Лотта» проконтролировала ход начавшихся работ

Полным ходом идёт обустройство и ремонт автодороги «Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта» в рамках проекта, реализуемого при поддержке программы «Коларктик». С ходом начавшихся работ ознакомились члены руководящей группы проекта. Как было отмечено, на участке, где ремонт уже выполнен, разница с прежним состоянием дороги разительная.

Проект предполагает выборочный ремонт изношенных участков трассы на участке с 61 по 161 километр , планируется также замена барьерных ограждений на участке протяженностью около 17 километров . Параллельно с ремонтными работами в рамках проекта осуществляется повышение квалификации специалистов, занятых в его реализации.

Общий бюджет проекта 4,5 млн евро, 15% из них – средства госпрограммы Мурманской области «Развитие транспортной системы».

Как было отмечено во время рабочего визита, эта дорога, как и остальные дороги Мурманской области, в том числе региональная визитная карточка. Как подчеркнула директор программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» Риикка Ойттинен, проект обустройства трассы «Лотта» направлен прежде всего на обеспечение безопасности движения между странами, немаловажен и комфорт пассажиров автотранспорта. После приведения трассы в порядок передвижение с финской и российской сторон может стать ещё активнее.

Ведущим партнером проекта выступает «Мурманскавтодор», партнером – АНО «Центр управления проектами», с финской стороны – Центр транспорта, экономики и окружающей среды Лапландии.