«Русская рыбопромышленная компания» и группа компаний «Агама» построят второй рыбоперерабатывающий завод в Мурманске

«Русская рыбопромышленная компания» («РРПК») и группа компаний «Агама» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по строительству берегового завода по переработке трески и пикши «Русская пикша» в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба «РРПК».

Соглашение подписали генеральный директор «РРПК» Федор Кирсанов и генеральный директор ГК «Агама» Юрий Алашеев. В соответствии с документом, доля РРПК в проекте составит 50,01%.

Строительство планируется начать в конце августа текущего года. Ввод в эксплуатацию намечен 2020 год. «Русская пикша» станет вторым предприятием, которое компании построят совместно. В настоящее время в Мурманске завершается строительство первого завода «Русская треска».

Проект «Русская пикша» реализуется в рамках государственной программы инвестиционных квот. С вводом в эксплуатацию предприятие получит квоты на вылов порядка тысячи тонн трески и пикши в год. Проектная мощность завода составит не менее 25 тонн готовой продукции в год.

«Русская рыбопромышленная компания» является одной из крупнейших российских рыбодобывающих компанией. Компания оперирует 16 судами различного типа, из которых 14 судов – траулеры, способные осуществлять добычу во всех промысловых районах и любых климатических условиях.