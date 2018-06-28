«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) совместно с группой компаний «Агама» планирует построить в Мурманске на Северном рыбохозяйственном бассейне завод по переработке трески и пикши «Русская треска». Общие инвестиции в строительство составят около 700 - 750 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба РРПК, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Его мощность составит 60 тонн готовой продукции в сутки. Завод будет выпускать филе и фарш трески и пикши.

Планируется, что после ввода в эксплуатацию завода «Русская треска» (с 2020 года) РРПК получит квоты на добычу более 2,3 тысячи тонн трески и пикши (1,8 тысячи тонн трески и 0,5 тысячи тонн пикши).

«Строительство завода «Русская треска» - один из нескольких крупных проектов стратегического развития Русской рыбопромышленной компании, нацеленного на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», - приводятся в сообщении слова генерального директора РРПК Андрея Тетеркина.