«Русская ярмарка» - для маленьких читателей и их родителей

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для маленьких читателей и их родителей прошёл семейный фольклорный праздник «Русская ярмарка».

Хозяйка ярмарки Василиса и весёлый скоморох Петрушка приготовили для ребят много забавных игр и потех. Дошкольники отгадывали загадки о старинных русских игрушках, рисовали весёлых матрешек, расплетали на скорость косу из разноцветных лент. Вместе с родителями дети вспоминали пословицы и поговорки, с чупа-чупсом во рту выговаривали скороговорки и смеялись над веселыми небылицами.

Родители пантомимой показывали товар, спрятанный в сундуке, а ребята должны были угадать предмет. Для маленьких детей у Петрушки нашлись русские народные музыкальные инструменты: гармошка, свистульки, трещотки, ложки расписные да колокольчики звонкие – получился настоящий оркестр. Забавные конкурсы, игры с залом, русские народные танцы и песни не давали скучать всем зрителям.

Всех гостей праздника ждал и театральный сюрприз – представление-импровизация по сказке «Курочка Ряба». В роли артистов талантливо выступили родители маленьких читателей. На закрытии ярмарки Василиса и Петрушка вручили ребятам угощение – вкусные баранки.