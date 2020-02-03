«Рябиновый край» приглашает на этнофолквечеринку

2 февраля Мурманская региональная общественная организация «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» приглашает всех мурманчан и гостей города на фестиваль национальных культур «А у нас невеста».

На фестивале каждый желающий сможет познакомиться с национальными костюмами, рукоделием и другими культурными ценностями народов, проживающих в Мурманской области.

Этнофолквечеринка никого не оставит равнодушным. А если у вас есть национальный костюм – смело приходите в нем.

Праздник подготовлен в рамках реализации проекта «Традиционная культура – культура вечности» Мурманской региональной общественной организации «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край», который стал одним из победителей конкурса областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимого Министерством развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области.

Мероприятие состоится в Доме культуры Ленинского округа города Мурманска по адресу: г. Мурманск, ул. Адмирала флота Ловбова, 47.