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Мурманская область. Арктика22.11.19 13:46

Ряд зарубежных компаний решили игнорировать Северный морской путь

Отказ некоторых западных компаний от перевозок в Арктике и использования Севморпути не имеет отношения к экологии, заявил замминистра транспорта Юрий Цветков. «К сожалению, существует риск, что под видом экологических проблем решаются политические проблемы, (преследуются цели. – Ред.) по сдерживанию российского развития Арктики. Поскольку в арктическом бассейне, я имею в виду в мировом масштабе, Россия является несомненным лидером», - пояснил он.

Цветков напомнил, что ни у кого нет такого парка атомных ледоколов, как у России, и «никто в таком объёме не осуществляет развитие Севера». Именно это, по словам замминистра, послужило причиной демарша ряда компаний, некоторые из которых «никогда в Арктике не были и не работали».

Как пишет РИАН, в октябре он подчеркивал, что происходящее не создает никаких рисков для развития Севморпути, и выражал уверенность, что «компании придут на маршрут, когда по нему будет обеспечен грузопоток».

В октябре американский производитель спортивной экипировки «Nike» и группа по защите окружающей среды «Ocean Conservancy» сообщили, что договорились не перевозить продукцию по Северному Ледовитому океану, и призвали к этому мировые компании. До этого судоходная швейцарская «Mediterranean Shipping Company» (MSC) заявила, что не будет использовать Севморпуть для контейнерных перевозок между Северной Европой и Азией. Компания объясняла это экологическими соображениями, опасениями за таяние льдов и необходимостью сохранения биоразнообразия.

Также СМИ писали, что в августе с подобным заявлением выступила французская «CMA CGM», в октябре - немецкая «Hapag-Lloyd».

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