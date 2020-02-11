Рыба и морепродукты региона представлены на международной выставке в Германии

Рыбопромышленники Мурманской области участвуют в международной выставке «Fish International», проходящей 9-11 февраля в городе Бремене (Германия). На коллективном стенде региона, организованном Центром поддержки экспорта Мурманской области, представлены компании: «Белокаменка», «Персей», «Нордкап-Марикультура», РК «Беломорский рыбак» и «Рыбные мануфактуры Мурманск».

В течение трёх дней рыбопромышленники региона проведут свыше сотни деловых переговоров с потенциальными зарубежными покупателями.

Согласно региональному проекту «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» перед Мурманской областью поставлена амбициозная задача нарастить к 2025 году поступления от экспорта агро- и рыбопродукции практически в два раза.

Расширение географии поставок способствует достижению этого показателя.

Интерес к продукции нашего рыбного края проявили покупатели из Германии, Нидерландов, Польши, Франции, Испании и других европейских стран.

Стоит отметить, что стенд Мурманской области стал единственным от России, а организаторы выставки и посетители были особо рады видеть российские компании в числе экспонентов, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.