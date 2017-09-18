Рыбак умер от переохлаждения после опрокидывания лодки на Верхнетуломском водохранилище

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту гибели рыбака в Кольском районе Мурманской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ввиду его труднодоступности, следователь регионального СК, совместно со спасателями ПСП «Мурманск» Мурманского АКАСТ - Филиал СЗРПСО МЧС России прибыли на место с использованием маломерного судна.

По предварительным данным следствия двое мужчин прибыли в район 87 км автодороги Кола – Верхнетуломский - КПП «Лотта» для рыбалки. В ходе сплава по Верхнетуломскому водохранилищу лодка перевернулась и путешественники оказались в воде. Мужчины смогли выплыть и выбраться на берег, однако в виду низкой температуры воды и воздуха, спустя непродолжительный период времени, один из них скончался. Личность гражданина установлена – это житель города Мурманска, 1970 года рождения.

В ходе осмотра места происшествия следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

В настоящее время следователем СК устанавливаются причины произошедшего, проведён осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти.

Процессуальная проверка продолжается, по результатам будет принято законное и обоснованное решение.