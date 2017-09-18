Рыбак умер от переохлаждения после опрокидывания лодки на Верхнетуломском водохранилище
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту гибели рыбака в Кольском районе Мурманской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ввиду его труднодоступности, следователь регионального СК, совместно со спасателями ПСП «Мурманск» Мурманского АКАСТ - Филиал СЗРПСО МЧС России прибыли на место с использованием маломерного судна.
По предварительным данным следствия двое мужчин прибыли в район
В ходе осмотра места происшествия следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.
В настоящее время следователем СК устанавливаются причины произошедшего, проведён осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти.
Процессуальная проверка продолжается, по результатам будет принято законное и обоснованное решение.