Рыбаками Северного бассейна добыто водных биоресурсов 340,84 тысячи тонн, что на 23,73% меньше уровня прошлого года

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 14 августа текущего года общий объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями составил более 3,23 млн тонн, что на 0,6% выше уровня прошлого года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне добыто 340,84 тысячи тонн, что на 23,73% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов снизился на 34,37 тысячи тонн – до 236,34 тысячи тонн. Освоение пикши уменьшилось на 21,68 тысячи тонн – до 43,15 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 228,9 тысячи тонн, что на 20,3% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 44% - до 173,2 тысячи тонн.