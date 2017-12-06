Рыбаками Северного бассейна добыто водных биоресурсов на 4,8 тысячи тонн больше

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 6 декабря текущего года составил более 4,463 млн тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 98,5 тысячи тонн), что на 109,9 тысячи тонн, или на 2,5% больше уровня прошлого года.

Рыбаками Северного бассейна в этот период добыто на 4,8 тысячи тонн больше – 535,7 тысячи тонн. Вылов трески вырос на 4,6 тысячи тонн – до 374,6 тысячи тонн. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 8,1 тысячи тонн – до 97 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбопромышленники добыли на 63,9 тысячи тонн больше – 450,6 тысячи тонн, за счёт вылова в зонах Анголы, Японии и Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана освоено 304,1 тысячи тонн, что выше уровня прошлого года на 51,8 тысячи тонн (за счёт рыболовства в районе регулирования НЕАФК).