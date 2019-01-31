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Мурманская область. Арктика31.01.19 10:20

Рыбаками Северного бассейна освоено 25,2 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 18% меньше, чем в 2018 году

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, к 30 января 2019 года российские рыбопромышленники освоили 308 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 7,8% меньше уровня прошлого года. Тем не менее, по сравнению с предыдущей неделей, темпы вылова растут, и отставание от показателя 2018 года сокращается, хотя нестабильные климатические условия в основных рыбохозяйственных бассейнах по-прежнему осложняют промысел.

Рыбаками Северного бассейна освоено 25,2 тысячи тонн, что на 18% меньше, чем в 2018 году. В том числе на промысле трески освоено 19,7 тысячи тонн, что на 1,5% не дотягивает до величин прошлого года.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот освоил 26,1 тысячи тонн, что на 3% меньше показателей прошлого года. Объём добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана вырос на 37% и составил 1,1 тысячи тонн.

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Юрий
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Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
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27.01.19 21:21
Спасибо!
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