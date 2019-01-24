Рыбаками Северного бассейна с начала года выловлено 16 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 21% меньше показателей прошлого года

Ситуацию на промысле обсудили на очередном заседании штаба охотоморской путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Общий объём вылова всеми российскими пользователями по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи составил 215,5 тысячи тонн, что на 16,3% скромнее, чем в прошлом году. Неблагоприятные погодные условия в основных рыбохозяйственных бассейнах продолжают осложнять промысел.

Рыбаками Северного бассейна за это время выловлено 16 тысяч тонн, что на 21% меньше показателей прошлого года. В Западном бассейне выловили в два раза меньше, чем в начале 2018 года – 3,5 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств освоили 19,2 тысячи тонн, что почти на уровне прошлого года – всего минус 1,6%. В то же время, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана общий объём вылова составил 0,8 тысячи тонн, что превышает величину за аналогичный период 2018 года на 37,7%.