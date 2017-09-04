Рыбаками Северного бассейна в январе-июле 2017 года выловлено 430,9 тысячи тонн водных биоресурсов

По оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» рыболовными организациями Мурманской области в январе-июле 2017 года выловлено 430,9 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 11,8% выше уровня соответствующего периода 2016 года.

Рост вылова отмечен по треске в 1,2 раза (доля в вылове 44,4%), прочим видам рыб на 22,5% (доля в вылове 27,1%), в основном это ставрида, скумбрия и сардина, добытые в водах Марокко и Мавритании, а также по путассу на 15,3% (доля в вылове 17,8%). В июле 2017 года начался вылов сельди.

Снижение отмечено по добыче пикши на 14,4% (доля в вылове 9,8%), что связано с неблагоприятной рыбопромысловой обстановкой (шторма в январе–феврале) в Баренцевом море. Кроме того, в 2017 году продлён мораторий на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежском морях.