Общий вылов всех российских пользователей, по данным отраслевой системы мониторинга, по состоянию на 7 июня текущего года составляет 2 млн 91,4 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в объеме 27,2 тысячи тонн), что на 65,2 тысячи тонн, или на 3,2% больше прошлогоднего уровня.

Рыбаками Северного бассейна выловлено 259,4 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 3,6 тысячи тонн меньше прошлогоднего уровня (из-за сложившихся неблагоприятных гидрологических условий, сложных погодных условий, изменения кормовой базы). На промысле трески добыто на 4,7 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года – 187,1 тысячи тонн. Вылов пикши уменьшился на 12,3 тысячи тонн и составил 51,2 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 198,9 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 20,1 тысячи тонн. Освоение квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана снизилось на 7,4 тысячи тонн и составило 86,4 тысячи тонн. Это связано с уменьшением вылова в районе регулирования НЕАФК.