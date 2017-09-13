Рыбаки передали учёным ПИНРО гигантскую треску

Рыбаки передали учёным Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО, Мурманск) для проведения исследований гигантскую треску, сообщается на сайте института.

Треска длиной 147 см и массой 35,8 кг была поймана в Баренцевом море судном М-0437 «Атлантик» (компания-судовладелец ООО «СММ»).

В ПИНРО отмечают, что возраст выловленной рыбы составляет 17 лет, однако это не предельные показатели для трески. «По данным ученых, длина трески в Баренцевом море может достигать 169 см, масса - 55 кг, возраст - 30 лет», - добавляют в институте.

Треска является основным объектом промысла на Северном рыбохозяйственном бассейне.