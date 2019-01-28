Рыбаки протестуют

Протест против дискредитации отрасли в ряде федеральных СМИ выразят рыбаки Дальнего Востока, 28 января днём на час приостановив работу на промысловых судах и в портах, сообщает на сайт «Открытая отрасль».

«Таким образом рыбаки намерены поддержать экстренное заседание Общественного совета при Росрыболовстве, которое 28 января пройдёт в Москве. Члены Общественного совета при Росрыболовстве намерены обсудить развернутую в СМИ кампанию по дискредитации российской рыбной отрасли и выработать позицию в связи с прозвучавшими обвинениями», - говорится в сообщении.

В акции, как уточняется, примут участие около 200 морских судов и 10 тысяч человек (работников отрасли), которые 28 января с 12.00 до 13.00 местного времени «приостановят работу в знак солидарности с позицией Общественного совета при Росрыболовстве». На судах будут даны гудки судовым тифоном.

Как пишет «Интерфакс», в местных СМИ сообщается, что своё участие в акции подтвердили ассоциации рыбопромышленных компаний Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев.

По информации на сайте «Открытая отрасль», к акции примкнут «и другие экипажи российских судов, которые в этот момент будут находиться на промысле не только в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах, но и в любой точке Мирового океана за пределами российских вод».

«Совершенно понятно возмущение людей в море, которые занимаются нелегким рыбацким трудом, ведь в конце года с центральных телеканалов прозвучали серьезные оскорбительные заявления в их адрес. Человек, который однажды выбрал сложную профессию рыбака, матроса, моториста, штурмана, механика, всю жизнь привержен ей. Так что сегодня на очень многих промысловых судах мы услышим волну негодования. И она будет абсолютно обоснованной», - цитируются на сайте слова президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова.

Напомним, на прошлой неделе руководители рыбопромысловых предприятий Мурманской области провели пресс-конференцию, на которой высказали негативное отношение и к некоторым репортажам федеральных СМИ, к попыткам Росрыболовства к переделу рынка, путём введения аукционов на квоты морских биоресурсов, скоропалительного введения системы контроля «Гонец».