Рыбаки Севера оценили промысловые перспективы

В Мурманске прошло заседание Северного научно-промыслового совета. Участники обсудили результаты работы рыбопромышленных предприятий бассейна и прогнозы по вылову на 2019 г. Заседание СНПС провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Во встрече участвовали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, отраслевой науки, общественных объединений и предприятий рыбной промышленности Северного бассейна.

Ученые Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии представили информацию об изменении общего допустимого улова в Северном бассейне на 2019 г. и перспективах на долгосрочный период, рассказал Fishnews председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Большое внимание участники заседания уделили обсуждению результатов 48-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Предусматривается общее сокращение объемов добычи трески на 6%, пикши – на 15%. Промышленный вылов мойвы в 2019 г. запрещен и возобновится только через год. По оценкам ученых, нерестовый запас объекта находится на низком уровне, поэтому ограничение промысла необходимо для сохранения популяции.

«У предприятий Карелии большой вылов мойвы в этом году – около 10 тыс. тонн, и выпадение такого объема рыбы негативно отразится на экономике рыбопромышленных предприятий, - сообщил Илья Раковский. - После перерыва в добыче этого объекта мы предприняли большие усилия, чтобы привлечь торговые сети и оптовиков к работе с мойвой. Жаль, что в следующем году она снова исчезнет с витрин. Все, конечно, понимают, что это решение продиктовано стратегическим отношением к сохранению запаса биоресурса. Экологическая устойчивость и долгосрочная стабильность промысла иногда требуют таких мер. Кроме экономики предприятий сокращение квот повлияет и на бюджеты наших районов. Каждый процент сокращения ОДУ – это не только уменьшение поставок рыбы на прилавки магазинов, но и снижение налоговых поступлений. А для бюджетов наших прибрежных муниципалитетов единый сельхозналог, уплачиваемый рыбаками, является главной статьей доходов», - отметил руководитель объединения.

При обсуждении перспектив работы российских предприятий в зоне НАФО Петр Савчук призвал рыбаков обратить внимание на объекты, для которых не устанавливается общий допустимый улов.

«В целом прогноз состояния водных биоресурсов на ближайшие 15 лет достаточно понятен. Как считают ученые, снижение ОДУ трески предполагается до 2021 года, после чего возможен рост. Применительно к работе СРНК обсуждалось также предложение Архангельского рыбакколхозсоюза по корректировке норматива по объемам прилова палтуса при промысле донных рыб. На следующий год этот процент уже установлен, однако он, по мнению докладчиков, не отвечает реалиям промысла и не устраивает многих рыбаков, - рассказал Илья Раковский. - На заседании совета предложено разработать обоснование увеличения норматива по возможному прилову палтуса к тому времени, когда начнутся согласительные процедуры по подготовке к следующей встрече СРНК. По этому вопросу есть разные взгляды и оценки последствий. К марту 2019 года рыбопромышленники совместно с учеными ПИНРО обсудят свою позицию, и она, скорее всего, будет повторно вынесена на рассмотрение СНПС».