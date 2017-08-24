Рыбаки Северного бассейна добыли больше рыбы, аграрии увеличили производство мяса птицы и молока

Министерства экономического развития Мурманской области разместило на своём сайте доклад об итогах социально-экономического развития нашего региона за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, по оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» рыболовными организациями Мурманской области за 6 месяцев 2017 года выловлено 359,1 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 9,8% выше уровня соответствующего периода 2016 года. Добыча трески, доля которой в общем объёме вылова составила 43,8%, выросла на 14,8%, путассу – на 9,2%. За счёт преобладания трески в видовом составе уловов пикши добыто на 18,7% меньше, чем в январе-июне 2016 года. Кроме того, в 2017 году продлен мораторий на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежском морях. Вылов прочих видов водных биоресурсов увеличился на 17,6% главным образом за счёт увеличения улова ставриды, скумбрии и сардин в зоне Марокко, а также роста добычи краба-стригуна опилио в Баренцевом море.

Объем продукции сельского хозяйства в Мурманской области в I полугодии 2017 года составил 675,7 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 111,9%. Рост по сравнению с январем-июнем 2016 года обусловлен увеличением: производства птицы на убой в живом весе в 1,9 раза в связи с необходимостью забоя кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации, что, однако, негативно повлияло на производство яиц (снижение в 2,1 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2016 года); производства молока на 9,6% в связи с повышением продуктивности молочного стада вследствие улучшенного рациона питания (продуктивность коров молочного стада в сельхозорганизациях увеличилась на 12,8%).