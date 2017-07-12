Рыбаки Северного бассейна добыли водных биоресурсов на 11 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя

Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 12 июля текущего года составил 2 млн 530,6 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 40,6 тысячи тонн), что на 2,9% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли на 11 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя – 338,3 тысячи тонн водных биоресурсов. На промысле трески вылов вырос на 20,6 тысячи тонн и достиг 249,5 тысячи Пикши добыто 60,2 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 14,8 тысячи тонн.

Вылов российских рыбопромышленников в зонах иностранных государств увеличился на 13 тысяч тонн и достиг 223,2 тысячи тонн, главным образом, за счет вылова в зоне Марокко. Объём добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана вырос на 15,4 тысячи тонн и составил 135,5 тысячи тонн, основной вклад внес вылов в районе регулирования НЕАФК.