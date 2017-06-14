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Мурманская область. Арктика14.06.17 11:58

Рыбаки Северного бассейна ликвидировали отставание - вылов увеличился по сравнению с 2016 годом на 1,7 тысячи тонн и достиг 278 тысячи тонн

По данным отраслевой системы мониторинга, по состоянию на 14 июня текущего года, общий вылов всех российских пользователей составляет 2 млн 172,2 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в объёме 27,2 тысячи тонн), что на 78,5 тысячи тонн, или на 3,8% больше прошлогоднего уровня.

Рыбаками Северного бассейна выловлено 278,3 тысячи тонн, что на 1,7 тысячи тонн больше прошлогоднего уровня. На промысле трески добыто на 10,2 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года – 202,6 тысячи тонн. Вылов пикши уменьшился на 12,8 тысячи тонн (за счёт перераспределения промысловых усилий) и составил 53,2 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 208,4 тысячи тонн, что больше показателя 2016 года на 24,1 тысячи тонн – главным образом, за счет вылова в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов снизился на 4,3 тысячи тонн и составил 91,9 тысячи тонн (в связи с уменьшением объёма добычи в районе регулирования НЕАФК).

 

 

 

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