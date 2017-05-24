Рыбаки Северного бассейна на промысле трески добыли на 1,7 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года

По данным отраслевой системы мониторинга, по состоянию на 23 мая текущего года общий вылов всех российских пользователей составляет 1966,9 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в объеме 27,2 тысячи тонн), что на 71,3 тысячи тонн, или на 3,8% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна выловили 233,5 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 4,4 тысячи тонн меньше прошлогоднего уровня (из-за сложившихся неблагоприятных гидрологических условий, сложных погодных условий, изменения кормовой базы). На промысле трески добыто на 1,7 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года – 167,2 тысячи тонн. Вылов пикши уменьшился на 10,8 тысячи тонн и составил 47,9 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 184,1 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 19,9 тысячи тонн, главным образом за счёт вылова в зоне Марокко. Освоение квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана снизился на 5,9 тысячи тонн и составил 80,9 тысячи тонн. Это связано с уменьшением вылова в районе регулирования НЕАФК.