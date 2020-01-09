Рыбаки Северного бассейна «налегали» на путассу и сельдь

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, по оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» рыболовными организациями Мурманской области в январе–ноябре 2019 года выловлены 625,8 тысячи тонн водных биоресурсов (98,4% от уровня периода прошлого года).

В отчётном периоде снизилась добыча трески (доля в вылове 32,5%) на 7,8% и пикши (доля – 7,6%) – на 15,6% (в связи с сокращением квот на вылов данных водных биоресурсов), а также прочих видов рыб (доля -57%) – на 3,6% в основном за счёт снижения вылова ставриды в зоне Мавритании и Марокко.

При этом рост улова на 7,8% отмечен по путассу (доля – 12,1%) и по сельди в 1,3 раза (доля – 4,8%).