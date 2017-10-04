Рыбаки Северного бассейна наращивают объёмы вылова

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 4 октября текущего года составил 3 млн 794,7 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 67,9 тысячи тонн), что на 34,3 тысячи тонн или на 0,9% больше уровня прошлого года на аналогичную дату.

У рыбаков Северного бассейна за этот же период вылов вырос на 7,5 тысячи тонн и достиг 462,4 тысячи тонн. На промысле трески уровень добычи увеличился на 9,4 тысячи тонн – до 334,2 тысячи тонн. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 9,1 тысячи тонн – до 83,2 тысячи тонн.

Вылов российскими судами в зонах иностранных государств увеличился на 38,8 тысячи тонн и достиг 339,9 тысячи тонн, главным образом за счёт вылова в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана рыбопромышленниками добыто на 19,8 тысячи тонн больше – 240,3 тысячи тонн, что связано с увеличением вылова в районе регулирования НЕАФК и ЮТО.