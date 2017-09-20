Рыбаки Северного бассейна наращивают объёмы вылова водных биоресурсов

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 20 сентября текущего года составил 3 млн 663 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 64 тысяч тонн), что на 17,4 тысячи тонн, или на 0,5% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна за этот период увеличили вылов на 7,9 тысячи тонн, доведя его до 443,4 тысячи тонн. На промысле трески добыто на 11,1 тысячи тонн больше – 323,3 тысячи тонн. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 8,7 тысячи тонн – до 81,3 тысячи тонн.

Вылов в зонах иностранных государств увеличился на 25,8 тысячи тонн и достиг 319,7 тысячи тонн, главным образом за счет вылова в зоне Марокко.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российскими рыбаками добыто 228,9 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 13 тысяч тонн в связи с увеличением вылова в районах регулирования НЕАФК и ЮТО.