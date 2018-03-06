Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов мойвы

По данным отраслевой системы мониторинга, на 6 марта текущего года российские рыбаки добыли в Баренцевом море 38,5 тысячи тонн мойвы, что на 2,5 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату 2015 года (в 2016 и 2017 годах вылов не осуществлялся). Промежуточные результаты мойвенной путины озвучены на заседании штаба, которое в режиме видеоконференции провела врио начальника Управления организации рыболовства Светлана Шкарина.

Начальник промрайона Владислав Хаматов с борта судна «Капитан Сулимов» доложил, что на данный момент в экспедиции занято 15 судов. Промысловая обстановка стабильная. Уловы варьируются от 20 до 60 тонн на час траления. Преобладает рыба промысловым размером 15-16 см. Приловы других видов не наблюдаются.

По прогнозам специалистов ПИНРО, на следующей неделе продолжится миграция мойвы к местам нереста. Распределение отдельных косяков высокой плотности возможно на весьма широкой акватории – от побережья Норвегии и Западного Мурмана до районов Нордкинская банка и Мурманский язык. К началу второй декады марта прогнозируется постепенное уменьшение количества подходящей на нерест рыбы и снижение общей плотности скоплений.

Наилучшая промысловая обстановка ожидается в норвежской экономической зоне. Однако судам, выходящим из порта Мурманск, рекомендуется вести попутный поиск в районах Рыбачья и Кильдинская банки, включая территориальные воды России. В целом, прогнозируется удовлетворительная промысловая обстановка, сообщает пресс-служба Росрыболовства.