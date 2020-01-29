Мурманская область. Арктика29.01.20 12:19
Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов на 31,6%
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 29 января текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 328,4 тысячи тонн, что почти на 33 тысячи тонн, или на 11,1%, больше уровня прошлого года.
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна нарастили вылов на 31,6% к уровню прошлого года – до 31,5 тысячи тонн. На промысле трески добыто около 23,4 тысячи тонн – на 4,8 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился почти на 2 тысячи тонн – до 5,7 тысячи тонн.
Общий объём добычи водных биоресурсов российским флотом в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 23,6 тысячи тонн – на 9% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-
Последние комментарии
Светлана
28.01.20 16:17
Очень хорошо, что об этом рассказыывают. Вот только все это для показухи. Я лично обращалась к Драгун И.А. с жалобой на боль в груди, он посмотрел только мою мамографию и сказал, что все" более чем
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубы
Д.О. Вернер
28.01.20 14:13
Если главадмин, вместо выполнения своих прямых обязанностей, и депутаты, вместо исполнения наказов избирателей, сами "патрулируют" районы города, то чем тогда занимаются Управления трёх админокругов?
Комментарий к новости:Состояние придомовых территорий на строгом контроле
Андрей
27.01.20 20:51
А вот интересно, сказали ли в "Окраине" губернатору о "серых " зарплатах и отпуске 37 дней??
Комментарий к новости:Из чего же, из чего же сделаны наши… сосиски?
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиПовысились потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 44 копейки, евро - почти на 55 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыМихаил Шмаков призывает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 135 человек