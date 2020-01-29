Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов на 31,6%

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 29 января текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 328,4 тысячи тонн, что почти на 33 тысячи тонн, или на 11,1%, больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна нарастили вылов на 31,6% к уровню прошлого года – до 31,5 тысячи тонн. На промысле трески добыто около 23,4 тысячи тонн – на 4,8 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился почти на 2 тысячи тонн – до 5,7 тысячи тонн.

Общий объём добычи водных биоресурсов российским флотом в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 23,6 тысячи тонн – на 9% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.