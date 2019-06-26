Рыбаки Северного бассейна не могут ликвидировать отставание по вылову морепродуктов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи всеми российскими пользователями к 26 июня текущего года составил 2,3 млн тонн, что на 1% меньше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне объём добычи морепродуктов составил 261,53 тысячи тонн, что на 25,9% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов снизился на 15 тысяч тонн – до 193 тысяч тонн, пикши добыто на 17,5 тысячи тонн меньше – 27,5 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбопромышленники добыли 186,2 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 32,3 тысячи тонн.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот нарастил вылов на 32,4 тысячи тонн – до 100,7 тысячи тонн.