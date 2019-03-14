Рыбаки Северного бассейна отстают по объёмам вылова

Динамику промысла во всех рыбохозяйственных бассейнах России и за пределами российских вод обсудили на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции с регионами провёл заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Общий вылов российских пользователей к 13 марта составил 976,5 тысячи тонн, что на 4,4% меньше прошлогоднего показателя.

На Северном бассейне объём вылова составил 89,7 тысячи тонн, что на 43% ниже уровня прошлого года. На промысле трески освоено на 8,8 тысячи тонн меньше – 68,5 тысячи тонн, добыча пикши снизилась на 10,3 тысячи тонн – до 12,5 тысячи тонн.

За пределами исключительной экономической зоны России на данный момент работает 114 судов. По сравнению с прошлым годом рыбаки значительно нарастили вылов в зоне Норвегии, Марокко, в районах регулирования Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) и Комиссии по рыболовству в северо-восточной Атлантике (НЕАФК). И такая динамика вылова должна сохраниться.

В ходе совещания обсудили подготовку к ремонту спасательных судов Дальневосточного и Северного отряда аварийно-спасательных работ, которые обеспечивают контроль соблюдения правил и требований безопасности мореплавания, а также оказывают помощь при аварийных случаях. К 13 марта в исключительной экономзоне России и континентальном шельфе промысел ведут 582 российских судна, в том числе 443 – в Дальневосточном и 70 – в Северном бассейне.