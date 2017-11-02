Рыбаки Северного бассейна показывают положительную динамику добычи водных биоресурсов

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 2 ноября 2017 года составил 4 млн 86,5 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 81,5 тысячи тонн), что на 74,8 тысячи тонн, или на 1,9% больше уровня прошлого года.

У рыбаков Северного бассейна вылов достиг 494,5 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 4,4 тысячи тонн. На промысле трески уровень добычи вырос на 7,9 тысячи тонн – до 349,4 тысячи тонн. Вылов пикши снизился (за счет перераспределения промысловых усилий) на 9,1 тысячи тонн – до 87,8 тысячи тонн.

Уровень освоения водных биоресурсов российскими рыбаками в зонах иностранных государств увеличился на 49,8 тысячи тонн и достиг 391,8 тысячи тонн, главным образом за счёт вылова в зоне Анголы и Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 275,4 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 35,0 тысяч тонн.