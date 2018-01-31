Рыбаки Северного бассейна показывают рост вылова водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга на 31 января текущего года, общий объём вылова водных биоресурсов российскими рыбопромышленниками составил 346,5 тысячи тонн, что на 4,9% больше уровня прошлого года. Динамику вылова обсудили на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции с регионами провел заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна увеличили вылов водных биоресурсов на 7 тысяч тонн и достигнув показателя 31,9 тысячи тонн. Добыча трески увеличилась почти в 2 раза – с 11,4 тысячи тонн за январь 2017 года до 20,5 тысячи тонн в 2018 году. Отмечается рост вылова камбал и зубатки.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 27,8 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,8 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добычи снизилась на 0,5 тысячи тонн – до 0,7 тысячи тонн.