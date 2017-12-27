Рыбаки Северного бассейна превысили показатель вылова прошлого года на 4 тысячи тонн

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 27 декабря текущего года составил 4,71 млн тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 113,3 тысячи тонн), что на 116,8 тысячи тонн, или на 2,5% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна за этот период выловили 561 тысячу тонн водных биоресурсов, превысив показатель прошлого года на 4 тысячи тонн, в том числе за счёт увеличения добычи крабов в Баренцевом море. На промысле трески выловлено на 4,2 тысячи тонн больше прошлого года – 391,8 тысячи тонн. Пикши добыто 103,7 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 8,8 тысячи тонн за счёт перераспределения промысловых усилий.

Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств выросло на 63,7 тысячи тонн, до 483,5 тысячи тонн, за счёт рыболовства в зонах Анголы, Марокко и Японии. Уровень добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 310,3 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 59,1 тысячи тонн за счёт вылова в районе регулирования НЕАФК.