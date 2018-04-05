Рыбаки Северного бассейна с начала года освоили водных биоресурсов больше уровня прошлого года на 77,1 тысячи тонн

По данным отраслевой системы мониторинга на 4 апреля текущего года, улов российских пользователей составил 1,39 млн тонн водных биоресурсов, что на 16,4 тысячи тонн, или на 1,2% меньше показателя прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 213,3 тысячи тонн водных биоресурсов, что больше уровня прошлого года на 77,1 тысячи тонн. Вылов трески увеличился на 19,5 тысячи тонн – до 108 тысяч тонн. Объём добычи пикши уменьшился по сравнению с прошлым годом на 9,6 тысячи тонн – до 28,7 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 78,5 тысячи тонн, что на 6,3 тысячи тонн меньше прошлогодних показателей. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи водных биоресурсов снизился на 37,9 тысячи тонн – до 31,9 тысячи тонн, за счёт меньшего количества судов на промысле.