Рыбаки Северного бассейна снизили объёмы вылова трески и пикши

По данным Центра мониторинга рыболовства и связи Росрыболовства, общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 3 октября текущего года составил 4 млн тонн, что на 213 тысяч тонн, или на 5,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне добыто на 44 тысячи тонн больше уровня 2017 года – 505 тысяч тонн. Увеличение показателя произошло за счёт добычи мойвы в 2018 году в объёме 65,9 тысячи тонн. На промысле трески вылов снизился на 28,5 тысячи тонн и составил 305 тысяч тонн. Вылов пикши составил 74,6 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 8,5 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российскими пользователями добыто на 7,4 тысячи тонн меньше, чем в 2017 году – 323 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи водных биоресурсов составил 192,6 тысячи тонн, что ниже уровня прошлого года на 47,2 тысячи тонн.