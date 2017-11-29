Рыбаки Северного бассейна сохраняют положительную динамику вылова

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 29 ноября текущего года составил 4 млн 381,4 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 98,5 тысячи тонн), что на 106,5 тысячи тонн, или на 2,5% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна за этот период выловили водных биоресурсов на 3,4 тысячи тонн больше, достигнув показателя 526,3 тысячи тонн. На промысле трески добыто на 3,8 тысячи тонн больше – 367,9 тысячи тонн. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 8,6 тысячи тонн – до 94,9 тысячи тонн.

Уровень освоения водных биоресурсов российскими рыбаками в зонах иностранных государств увеличился на 58,1 тысячи тонн и достиг 436,8 тысячи тонн, за счет вылова в зоне Анголы и Марокко.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 301,9 тысячи тонн, что больше прошлогоднего показателя на 50,9 тысячи тонн (за счёт рыболовства в районе регулирования НЕАФК).