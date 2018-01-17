Рыбаки Северного бассейна успешно начали новый год

С начала года, по состоянию на 17 января, общий вылов водных биоресурсов российскими рыбаками достиг 171,8 тысячи тонн, на 48,3 тысячи тонн, или на 39% превысив уровень добычи на аналогичную дату 2017 года. Ход промысла обсудили на совещании, которое в режиме видеоконференции с территориальными управлениями провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Положительная динамика наблюдается во всех морских рыбохозяйственных бассейнах Российской Федерации.

У рыбаков Северного бассейна за этот период вылов вырос на 3,5 тысячи тонн – до 13,6 тысячи тонн. Трески добыто 8,8 тысячи тонн, что на 3,5 тысячи тонн больше прошлогоднего показателя. Вылов пикши снизился за счёт перераспределения промысловых усилий на 1 тысячи донн – до 4,2 тысячи тонн.

Объём добычи российскими рыбопромышленниками в зонах иностранных государств пока меньше прошлогоднего на 4 тысячи тонн – 12,3 тысячи тонн.

Освоение квот в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 0,2 тысячи тонн, что на 0,6 тысячи тонн меньше уровня 2017 года.