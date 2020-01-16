Рыбаки Северного бассейна успешно начали новый год

К 15 января 2020 года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил 139,4 тысячи тонн, что на 19 тысяч тонн, или на 15,7%, больше уровня прошлого года, сообщает система мониторинга Росрыболовства.

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 63% к уровню прошлого года – 13,5 тысячи тонн. На промысле трески добыто около 10 тысяч тонн – на 4 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился на 0,75 тысячи тонн – 2,4 тысячи тонн.

Общий объем добычи водных биоресурсов российским флотом в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 9 тысяч тонн – на 15% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.