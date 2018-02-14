Рыбаки Северного бассейна увеличили объёмы вылова камбалы и трески

По данным отраслевой системы мониторинга на 14 февраля, российские рыбопромышленники освоили 558,48 тысячи тонн – на 2% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна выловили 62,9 тысячи тонн водных биоресурсов, что превышает показатель прошлого года на 14,9 тысячи тонн. Добыча камбалы увеличилась на 75,4% – до 0,34 тысячи тонн, трески – на 43%, до 34,51 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 39,2 тысячи тонн рыбы, что меньше уровня прошлого года на 8 тысяч тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи водных биоресурсов уменьшился на 2 тысячи тонн и составил 3,9 тысячи тонн.